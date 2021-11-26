Радник президента США і голова ОП Єрмак обговорили військову активність Росії на українському кордоні

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.



"Радник з національної безпеки Джейк Салліван поспілкувався сьогодні з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком про останні події. Вони обговорили спільні занепокоєння щодо поточної військової діяльності Росії біля кордону України та її жорсткої риторики щодо України", - йдеться у повідомленні.



Співрозмовники погодилися, що всі сторони повинні продовжувати дипломатичні зусилля для деескалації напруженості.



Джейк Салліван наголосив на непохитній відданості США суверенітету та територіальній цілісності України.

Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.

25 листопада президент Польщі Анджей Дуда закликав НАТО розглянути можливість збільшення військової присутності Альянсу на сході України та підвищити готовність до можливих загроз із боку Росії.

Президент України Володимир Зеленський анонсував контакт голови свого офісу Андрія Єрмака з адміністрацією президента РФ.

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