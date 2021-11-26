Радник президента США і голова ОП Єрмак обговорили військову активність Росії на українському кордоні
У п'ятницю, 26 листопада, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та голова Офісу президента України Андрій Єрмак провели телефонну розмову
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
"Радник з національної безпеки Джейк Салліван поспілкувався сьогодні з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком про останні події. Вони обговорили спільні занепокоєння щодо поточної військової діяльності Росії біля кордону України та її жорсткої риторики щодо України", - йдеться у повідомленні.
Співрозмовники погодилися, що всі сторони повинні продовжувати дипломатичні зусилля для деескалації напруженості.
Джейк Салліван наголосив на непохитній відданості США суверенітету та територіальній цілісності України.
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