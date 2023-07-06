Ракетна атака по Львівщині: є влучання у багатоквартирний будинок, четверо поранених, один у важкому стані
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про чотирьох поранених, один з яких у важкому стані, очільник ЛОВА додав, що є влучання у багатоквартирний будинок
Про це він написав у телеграмі.
"На цю хвилину відомо про 4 поранених в наслідок ракетного обстрілу. Кількість збільшується. Дані уточнюються. Одну людину у важкому стані везе швидка", - повідомив мер Львова.
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові.
"Було займання, яке оперативно загасили. Є постраждалі. На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають всю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завал", - йдеться у повідомленні.
- Більше інформації про нічний ракетний удар по Львівщині читайте у матеріалі на "Еспресо".
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