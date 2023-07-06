Про це він написав у телеграмі.

"На цю хвилину відомо про 4 поранених в наслідок ракетного обстрілу. Кількість збільшується. Дані уточнюються. Одну людину у важкому стані везе швидка", - повідомив мер Львова.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові.

"Було займання, яке оперативно загасили. Є постраждалі. На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають всю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завал", - йдеться у повідомленні.