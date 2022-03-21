Ракетні обстріли Києва продовжуються, але в столицю ворог не зайде, - Буймістер

Таку думку вона висловила в ефірі Еспресо.TV



“Ракетні обстріли міста Київ продовжуються. Також в місті продовжуються сутички з ДРГ. На вулицях Києва ще не спокійно, але влада столиці та ДСНС працюють дуже злагоджено. Головне, що ми не очікуємо жодного захоплення Києва. Це ворогу точно не по зубах. Оскільки, наші ЗСУ зупинила окупантів далеко на підступах до столиці.” - розповіла Буймістер



Нардепка додала, що ЗСУ досить професійно тримають оборону столиці і не підпускають російських окупантів на околиці міста.



“Ми не очікуємо ніяких танків окупантів на Хрещатику, але ворог буде обстрілювати місто. Це вже зрозуміла стратегія російської сторони. Це ми бачили по Харкову та Маріуполю. Коли ворог не може захопити місто, то він починає просто його руйнувати. Російські окупанти просто намагаються знищити цивільну інфраструктуру, а не військові об’єкти,” - додала Буймістер

Нагадаємо, пізно ввечері вчора, 20 березня, у Подільському районі Києва пролунало кілька вибухів.

Внаслідок ворожого обстрілу столиці 20 березня сталось загорання на парковці та у торговому центрі, на місці загинуло 4 особи та 1 особа травмована.