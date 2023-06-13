Рахунки одного з найбільших сільгоспвиробників в Україні заблокував Печерський суд

Про це пише "Прямий".

Працівники компанії – а це переважно жінки, які працюють понад 20 років, не приховують шоку від рішення Печерського суду. Кажуть: робота дає їм змогу не лише утримувати родини, а й допомагати чоловікам/військовим на фронті. "Це зневага до наших людей, до наших хлопців, які захищають – я вже й не знаю, що вони тепер захищають", – ледь стримуючи сльози, говорить жінка.

За словами адвоката Володимира Горделюка, Міністерство аграрної політики у цьому році визнало підприємство об’єктом критичної інфраструктури, критично важливим для економіки країни у воєнний час.

"Держава закуповує зброю для армії коштом податків, благодійної допомоги, які сплачує бізнес. Не буде надходжень – не буде цього всього", – говорить адвокат.

Він наголошує – арешт накладений неправомірно: "коли прокуратура звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту, суд не розбирався, жодних матеріалів не витребовувалося і не досліджувалося. Був накладений арешт на рахунки аграрного підприємства. Аграрний бізнес – це одна зі складових українського бізнесу, в умовах війни це дуже потужна фінансова подушка для нашої держави".

"Йде розслідування якоїсь кримінальної справи проти інших підприємств за вчинення ними якихось кримінальних злочинів, і в рамках розслідування цієї справи накладається арешт на рахунки ПрАТ ПК "Поділля" – компанії з більш ніж 20-тирічним досвідом роботи на аграрному ринку, яка лише за минулий рік сплатила до бюджету 282 мільйони податків. Компанія виробила 134 тисячі тонн цукру. 4 тисячі працівників – це до 20 тисяч членів сімей. Ви уявляєте, які це величезні цифри?", – констатує адвокат.

"Ми навели суду юридичні аргументи. Щоб ви розуміли, підприємство на сьогодні не має жодного процесуального статусу – ні підозри, ні обвинувачення", – наголошує адвокат.

"Ми вважаємо це політичним рішенням і, звичайно, будемо це оскаржувати", – говорить Володимир Горделюк.

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Артур Герасимов заявляє: блокування стратегічного підприємства, яке генерує експортний виторг, під час воєнного стану підриває обороноздатність країни.

"Коли були оприлюднені дані про структуру українського експорту на початку 2023 року, то саме на аграрний сектор припадало дві третини, понад 65%. На ці гроші, на податки, на валюту, яка заробляється від експорту української продукції за кордон, фінансується українське військо", – наголосив Герасимов.

"Поки українські військові продовжують контрнаступ на фронті, ми всередині країни бачимо контрнаступ проти українського бізнесу, блокування стратегічного підприємства, інших подібних підприємств. Це тільки один з елементів ланцюжка – згадаймо законопроєкт 8401, яким влада хоче ще більше закошмарити бізнес, повернувши всі перевірки на довоєнний рівень. З їх точки зору бізнес жирує, у бізнесу багато грошей і багато часу для цих перевірок", – обурився народний депутат.

"Згадайте ситуацію з податковими накладними. Під час війни, коли ми всі розуміємо, що кожна копійка податків, кожна копійка грошей, зароблених на експорті, йде на фінансування армії, я вважаю, що це прямий злочин – робити такі речі, як сьогодні зроблено проти цього стратегічного аграрного підприємства", – говорить Герасимов.

"Хто цей злочин робить? Це – люди Портнова, Смірнов, Татаров", – вважає Герасимов.

Народний депутат застерігає, що блокування рахунків призведе до втрати робочих місць для півтори тисячі сімей. "У багатьох чоловіків на фронті, рідні на фронті. Це втрата ринків, тому що, коли ти не можеш через блокування рахунків поставляти свою продукцію – ти втрачаєш ринки, а повернутися дуже важко. Це також втрата майбутніх податків, майбутнього фінансування армії. Сільське господарство – це постійний процес і постійно треба сіяти, готуватися до збирання врожаю, купувати паливо, купувати добрива, багато іншого. Зараз все це заблоковано", – говорить Герасимов.