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Ранкове зведення Генштабу: на Краматорському напрямку в районі Серебрянки ворог вдався до втечі після вогневого ураження від ЗСУ

14 серпня, 2022 неділя
07:36
війна з Росією Бої ЗСУ і РФ

Розпочалася сто сімдесят друга доба героїчного протистояння українців російському воєнному вторгненню

В Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили оперативну інформація станом 6:00 14 серпня.

Там зазначили, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

"На останньому триває ротація підрозділів Західного військового округу. Ворог продовжує обстріли із ствольної артилерії прикордонних населених пунктів з території російської федерації", - додають в ЗСУ.

На Харківському напрямку окупанти продовжують вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення, підтримують високу інтенсивність ведення повітряної розвідки БпЛА.

"Противник намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Питомник, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Завдав авіаційних ударів біля Перемоги, Ртищівки та Питомника. Вживає заходів з логістичного забезпечення підрозділів та поповнення втрат", - кажуть наші військові.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків та реактивної артилерії неподалік Бражківки, Богородичного і Долини.

"В районі Долини намагався прорвати оборону наших підрозділів. Безглуздий штурм українські воїни відбили", - відзначають у Генштабі.

На Донецькому напрямку ворог обстрілював наші підрозділи із танків, ствольної та реактивної артилерії. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.

На Краматорському напрямку російські окупанти завдали авіаударів поблизу Спірного. Здійснили спробу розвідки боєм в районі Серебрянки, після вогневого ураження від наших воїнів, вдалися до втечі. Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення неподалік Спірного, успіху не мав, відійшов. В районі Івано-Дарʼївки бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку із артилерії та танків ворог обстрілював цивільну інфраструктуру населених пунктів та позиції сил оборони.

"Завдав авіаційних ударів в районах Соледара та Веселої Долини. Вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня. Здійснив спробу ведення розвідки боєм поблизу Соледара, зазнав вогневого ураження та втік. Противник вів наступальні дії в районі Зайцевого, успіху не мав, відійшов. Бої тривають", - пишуть у Генштабі.

На Авдіївському напрямку, окрім обстрілів низки населених пунктів з артилерії, окупанти завдали авіаційних ударів біля Мар’їнки. Ворог продовжив повітряну розвідку БпЛА. Вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов. В районі населеного пункту Первомайське бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники не припиняють обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж лінії зіткнення.

"Противник задіяв авіацію біля Пречистівки та Вугледара. Повітряну розвідку вів БпЛА оперативно-тактичного рівня. Здійснив спробу ведення розвідки боєм в районі населеного пункту Пречистівка, після вогневого ураження відійшов. Веде наступ в районі населеного пункту Павлівка, бойові дії тривають. Розгорнув та активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби", - додають наші військові.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на утриманні займаних позицій. Ворог продовжує ведення розвідки БпЛА. Здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж всієї лінії зіткнення.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання з підтримки наземного угруповання військ та блокування північно-західної частини Чорного моря.

Також у Генштабі відзначили, що зберігається загроза завдання ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на території України.

"Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконують вогневі завдання по командних пунктах, скупченнях техніки та  польових складах боєприпасів противника. Втрати російських окупантів уточнюються. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!" – підсумовують у Генштабі.

  • Нагадаємо, українська авіація обстріляла опорні пункти росіян на Миколаївщині

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