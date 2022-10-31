Рассел Кроу таємно одружився з молодшою за нього на 19 років коханою, - ЗМІ

Про це повідомляє Daily Mail.

58-річна голлівудська зірка Рассел Кроу та його 39-річна кохана оголосили про свої стосунки в листопаді 2020 року, публічно поцілувавшись на тенісному корті.

У жовтні 2022 року на безіменному пальці Брітні помітили срібну обручку. Як зазначив інсайдер New Idea, Брітні "не доклала жодних зусиль, щоб приховати обручку", коли махала фанатам перед готелем.

"Було зрозуміло, що вона дуже щаслива – вона випромінює сяйво", - додало джерело.

Актор Рассел Кроу, найбільш відомий роллю у фільмі "Гладіатор", завершив процес розірвання шлюбу з колишньою дружиною Даніель Спенсер у 2018 році. Колишнє подружжя було разом з 2003 року. У них двоє синів-підлітків, Чарльз та Тенісон. Процес розірвання шлюбу Рассела Кроу і Даніель Спенсер тривав 6 років з 2012-го.

Вважається, що Рассел і Брітні познайомилися на зйомках фільму Кроу "Розбите місто" 2013 року, коли Брітні ще працювала акторкою.

Брітні, яка, як зауважує багато ЗМІ, дуже схожа на ексдружину голлівудського актора, працює агентом з нерухомості.

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