Про це інформує Економічна Правда.

Зазначається, що послуга працюватиме для планшетів та смартфонів на базі ОС Android, які оснащені NFC-чіпом. Це готове рішення "Термінал у смартфоні" для підприємців, які бажають приймати безконтактні платежі за допомогою смартфона.



"Останні два місяці понад 14 тис. нових підприємців зареєстровано і вже почали роботу на тих територіях, де це наразі можливо. Технологія Tap to Phone дозволяє власникам малих підприємств швидко забезпечити клієнтам можливість платити безконтактно – для цього достатньо лише встановити додаток на своєму смартфоні", – зазначив старший директор Visa з цифрових рішень в Україні, Грузії, країнах СНД і Південно-Східної Європи Олександр Стельмах.



Технологія Visa Tap to Phone побудована на основі EMV – міжнародного стандарту оплати банківськими картками. Кожна транзакція містить динамічну криптограму, яку неможливо використати повторно.



Така система дозволяє фінансовим інституціям та фінтех-компаніям будувати власний еквайринг та пропонувати своїм клієнтам сервіс прийому оплати на смартфон з такими ж протоколами захисту, як у звичайного платіжного термінала.



Разом з тим, мобільні ґаджети матимуть додатковий рівень біометричної автентифікації.

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