"Раз-два-три-чотири-п'ять, вийшов зайчик погуляти": на каналі "Рада" під час доповіді Шмигаля прочитали дитячий вірш

Про це свідчить трансляція телеканалу.



У середу, 12 січня, на телеканалі "Рада" під час трансляції засідання Кабміну зазвучала дитяча лічилка про зайчика.



Імовірно забувши вимкнути мікрофон, дикторка почала говорити, заглушивши доповідь Дениса Шмигаля. Спочатку вона запропонувала засунути назад щось витягнуте перед цим. Про що конкретно йшлося, в етері сказано не було.

Потім дикторка почала розповідати дитячу лічилку про зайчика.



"Раз, два, три, чотири, п'ять, вийшов зайчик погуляти...", - чулося під час виступу прем'єра-міністра.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb