“Разом! Beraber!”: в ефірі телеканалу Еспресо стартує нова програма з експертною дискусією по Криму
Спільний проєкт Еспресо і телеканалу ATR стартує в ефірі у четвер, 25 травня. Ведучі Христина Яцків і Айдер Муждабаєв зосередяться на правових, гуманітарних та військових питаннях, пов’язаних з Кримським півостровом та реінтеграції його після окупації
Програма виходитиме у прямому ефірі по четвергах, раз на два тижні.
Гостями першого ефіру будуть член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв і ексначальник пресслужби Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.
“Ми на порозі відновлення історичної справедливості і повернення Криму, тож саме час поговорити про нього детально: яким Крим був, яким є зараз і яким ми його хочемо бачити: безпечним, інтегрованим в Україну регіоном, з людьми, які раді тому, що живуть в Україні”, - коментує ведуча і автор проекту Христина Яців.
За її словами, програма запропонує тверезий погляд на Крим, на українців і кримських татар, які там живуть, на росіян, які “понаєхалі”. Шукатиме відповіді на важливі питання: як інтегрувати людей, які 9 років жили під окупацією, кого можна вважати колаборантами, а щодо кого взяти до уваги пом’якшувальні обставини, як захистити права тих, хто виїхав з Криму, які висновники зробити з минулого та яких помилок не припустити у майбутньому.
Особливістю програми буде запрошення до дискусії тих, хто безпосередньо знайомий із кримською тематикою: не абстрактна аналітика, а конкретне обговорення речей, виходячи з ексклюзивних даних, якими вони володіють.
Безпосередньо із Кримом пов’язані і долі ведучих "Разом! Beraber!". Христина Яців, ведуча телеканалу Еспресо, починала свій професійний шлях із Криму, навчалась в Таврійському національному університеті на факультеті слов'янської філології і журналістики. Айдер Муждабаєв - український журналіст. медіаменеджер і блогер кримськотатарського походження, заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR.
“Як відповідальний і проукраїнський телеканал, ми зосереджені на найактуальніших для нашої країни темах. Ми всі віримо і чекаємо на повернення Криму до України, але треба розуміти, що ми повертаємо не лише території, але й людей. Сьогодні публічної дискусії на цю тему бракує, тож ми ініціюємо її новою програмою”, - коментує головний редактор телеканалу Анастасія Равва.
- Згідно з даними вимірювання компанії Nielsen за аудиторією 18+ (міста 50 тис.+), у квітні 2023 року Еспресо має найвищі показники серед українських інформаційних телеканалів
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