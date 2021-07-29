"Разом з усім світом": Зеленський переніс День молоді

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський підписав указ з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи.

Документ стане чинним з 1 січня 2022 року.

Указ президента 1994 року про День молоді, відповідно до якого свято відзначалося в останню неділю червня втратив чинність.