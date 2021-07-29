"Разом з усім світом": Зеленський переніс День молоді
Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким День молоді в Україні відзначатимуть 12 серпня, в Міжнародний день молоді
Про це повідомляє Офіс президента.
Зеленський підписав указ з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи.
Документ стане чинним з 1 січня 2022 року.
Указ президента 1994 року про День молоді, відповідно до якого свято відзначалося в останню неділю червня втратив чинність.
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