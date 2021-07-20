Разом зі США, Канадою та ще 12 країнами: Україна візьме участь у міжнародних військових навчаннях Agile Spirit 2021 у Грузії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейське командування ЗС США.

"Це десяті навчання Agile Spiri. Вперше вони проводилися в Грузії в 2011 році і є навчаннями морської піхоти США в Європі і грузинських збройних сил", - наголошується в пресрелізі.

У навчаннях візьмуть участь понад 2,5 тис.військових з 15 країн: Грузія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Іспанія, Туреччина, Україна, Великобританія, США, Канада, Італія та Азербайджан.

Навчання будуть проходити на рівні бригад: будуть спільні дії підрозділів з бойовою стрільбою у складі батальйонів.

"Agile Spirit 2021 підвищує готовність і оперативну сумісність сил США, Грузії, союзників і регіональних партнерів", - підкреслили у командуванні.