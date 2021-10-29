Разумков не виключив, що офшорний скандал із Зеленським і Кварталом 95 матиме продовження

Про це він заявив в ефірі телеканалу Україна 24.



"Я не почув відповіді від жодного представника Офісу президента: ці офшори зараз є чи ні? Гроші, які туди перераховувалися - за що це було зроблено? У даному випадку це б'є не по окремих представниках влади, а по цілій державі. Якщо такий негативний шлейф падатиме на президента, його оточення – це створює негативний імідж для всієї України", - сказав Разумков.



У фільмі-розслідуванні Слідства.Інфо Офшор 95, знятому за матеріалами Pandora Рapers, йдеться про те, що бізнес-структури Зеленського могли не сплачувати податки в Україні в період з 2012 по 2019 рік. Для цього було відкрито низку офшорних компаній, якими, окрім Зеленського, володіли його партнери з Кварталу 95. Один із них Сергій Шефір, який зараз працює першим помічником президента. Інший – Іван Баканов, нинішній голова СБУ.



Починаючи з 2012 року офшори власників та засновників Кварталу 95 нібито отримали понад $40 млн від компаній, пов'язаних із олігархом Ігорем Коломойським.



Також, згідно з даними розслідування, на ці офшорні компанії оформлено квартири в Лондоні загальною вартістю близько $7,5 мільйона. Дві квартири належать фірмі Сергію Шефіру. Одна з них розташована у будинку під назвою Chalfont Court. Вхід до нього розташований навпроти будинку 221 В на Baker Street (музей Шерлока Холмса). Ціна цієї квартири на момент покупки у 2018 році становила близько $3 мільйонів.



Інша лондонська квартира, якою володіє фірма Шефіра, розташована в будівлі Clarence Gate Gardens, за кілька кроків від першої. 2016 року вона коштувала $2,1 мільйона.



Третя квартира через офшорні фірми належить «кварталівцю» Андрію Яковлєву та розташована у будівлі Westminster Palace Gardens. Її ціна на момент покупки – понад $2,3 мільйона.