Разумков заявив, що піде до суду, якщо "Слуга народу" спробує позбавити його мандата нардепа

Про це він сказав у ефірі телеканалу Прямий.

"Так, я буду відстоювати своє право (бути депутатом). Тому що це вже не про посади, а про можливість робити те, що я обіцяв як людина, як політик... Це буде вже не моя власна позиція, не моя посада. Це буде те, за що голосували і за мене, і за колег на парламентських виборах", - заявив Разумков.

Він додав, що не планує судитись в разі його відставки з посади голови парламенту.

4 жовтня у Верховній Раді запустили процедуру відкликання спікера парламенту Разумкова з посади.

5 жовтня Верховна Рада відсторонила від ведення засідань спікера парламенту Дмитра Разумкова через не дотримання 4 жовтня вимог регламенту, коли відмовився ставити на голосування пропозиції "слуг народу" до розкладу пленарних засідань.

Згодом, Верховна Рада призначила розгляд питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови ВР на 7 жовтня.