Разумков заявив, що піде до суду, якщо "Слуга народу" спробує позбавити його мандата нардепа
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не бачить законної можливості позбавити його повноважень народного депутата
Про це він сказав у ефірі телеканалу Прямий.
"Так, я буду відстоювати своє право (бути депутатом). Тому що це вже не про посади, а про можливість робити те, що я обіцяв як людина, як політик... Це буде вже не моя власна позиція, не моя посада. Це буде те, за що голосували і за мене, і за колег на парламентських виборах", - заявив Разумков.
Він додав, що не планує судитись в разі його відставки з посади голови парламенту.
- 4 жовтня у Верховній Раді запустили процедуру відкликання спікера парламенту Разумкова з посади.
- 5 жовтня Верховна Рада відсторонила від ведення засідань спікера парламенту Дмитра Разумкова через не дотримання 4 жовтня вимог регламенту, коли відмовився ставити на голосування пропозиції "слуг народу" до розкладу пленарних засідань.
- Згодом, Верховна Рада призначила розгляд питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови ВР на 7 жовтня.
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