Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери впевнені, що "Реал" є беззаперечним фаворитом матчу. На виграш мадридців коефіцієнт 1,45. Нічия оцінюється у 5,25. Виграш "Айнтрахта" - 8,60.

У минулому єврокубковому сезоні "Реал" виграв Лігу чемпіонів, а "Айнтрахт" Лігу Європи.

Суперкубок УЄФА

10 серпня

"Реал" - "Айнтрахт"

Хельсинкі, стадіон "Олімпійський"

Початок о 22:00

Пряма трансляція на Megogo

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Едер Мілітао, Алаба, Менді, Кроос, Каземіро, Модріч, Вальверде, Вінісіус Жуніор, Бензема.

Запасні: Лунін, Рюдігер, Вальєхо, Начо, Лукас, Камавінга, Себальйос, Чуамені, Асенсіо, Родріго, Азар, Діас.

"Айнтрахт": Трапп, Туре, Ндіка, Тута, Ленц, Роде, Соу, Кнауфф, Ліндстрем, Борре, Камада.

Запасні: Граль, Рамай, Смолчич, Якич, Чандлер, Хауге, Аларіо, Гьотце, Коло Муані, Аліду.

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