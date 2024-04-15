Як приготувати сочевицю: два прості рецепти та корисні поради щодо приготування
Сочевиця - це дуже корисний і популярний продукт, який можна використовувати в різноманітних стравах, від супів до десертів
Сочевиця є відмінним джерелом рослинного білка, що робить її особливо важливим компонентом для раціону вегетаріанців і веганів. Білок у сочевиці має необхідні амінокислоти, які важливі для підтримки здоров'я.
Сочевиця містить вітаміни групи В, магній, залізо, цинк і калій. Ці поживні речовини сприяють здоров'ю серця, мозку та підтримці імунітету. Крім того, ця бобова рослина має низький глікемічний індекс, тому вона допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові.
У цій статті ми розглянемо кілька рецептів з сочевицею, а також поділимося тонкощами її приготування.
Як смачно приготувати сочевицю: основні правила
Приготування сочевиці може відрізнятися залежно від її типу (зелена, коричнева, червона, чорна), але загальні кроки та поради залишаються схожими.
Перед варінням будь-яку сочевицю слід добре промити під холодною водою, щоб видалити будь-які забруднення або зайві включення. Можна залишити коричневу або чорну сочевицю на пів години у воді перед варінням, це допоможе їй швидше приготуватись. Інші види можна не замочувати, оскільки вони і так швидко варяться.
Варити сочевицю потрібно до того моменту, доки вона не стане м'якою. Червона сочевиця прекрасно підходить для приготування крем-супів, запіканок або смакує в ролі гарніру. Вона швидко готується та може розварюватись. Зелена, коричнева і чорна – готуються довше, але і краще тримають форму, тому вони добре підходять для салатів або гарнірів. Обов'язково експериментуйте зі спеціями, додавайте насіння, горіхи та різні види овочів.
Сочевицю можна використовувати у багатьох стравах, сьогодні її також додають для приготування хліба, котлет та протеїнових батончиків. Це корисний білковий продукт, який має чудовий смак і багато поживних речовин.
Фото: Pinterest
Червона сочевиця з овочами
Інгредієнти:
- цибуля ріпчаста - 2 шт.
- сочевиця червона - 500 г
- соняшникова олія - 1 ст. л.
- солодкий перець - 2 шт.
- помідори - 3 шт.
- сіль - 1 ч. л.
- італійські трави - 1 ч. л.
- чорний перець - 0,5 ч. л.
- окріп – 700-800 мл
- зелень - 1 пучок
- часник - до смаку
Покроковий рецепт, як приготувати сочевицю червону
- Промийте всі овочі та зелень, де потрібно - зніміть шкірку, а з перчин вийміть серединки.
- Цибулю, перець та помідори наріжте кубиками.
- Пательню з олією поставте на вогонь, щойно вона добре прогріється, починайте смажити цибулю до золотистого кольору. Потім додайте перець солодкий, а через 2-3 хвилини - помідори. Тушкуйте протягом 5 хвилин, потім додайте сіль, італійські трави, чорний перець та все перемішайте.
- Промийте під проточною водою сочевицю. Зверху засипте овочі сочевицею та розподіліть рівномірно. Залийте все кип'ятком та тушкуйте під закритою кришкою протягом 15 хвилин.
- Через 15 хвилин перемішайте сочевицю з овочами та скуштуйте. Якщо все готово, тоді додайте нарізану зелень та пропущений через прес часник. Все добре перемішайте.
- Вимкніть вогонь та дайте страві 2-5 хвилин настоятись. Смачного!
Фото: Pinterest
Смачна зелена сочевиця
Інгредієнти:
- сочевиця зелена – 200 г
- вода (окріп) – 500 мл
- сіль - 1/2 ч. л.
- цибуля - 1 шт.
- олія соняшникова або вершкове масло - 20-30 г
- лавровий лист, зелень та спеції (коріандр, фенхель, кмин, куркума) – до смаку
Покроковий рецепт, як приготувати зелену сочевицю
- Цибулю очистіть від шкірки та наріжте кубиками.
- Каструлю з олією поставте на вогонь. Щойно вона добре прогріється, починайте смажити цибулю до золотистого кольору.
- Перекладіть в каструлю з цибулею сочевицю, налийте окріп та доведіть до кипіння.
- Щойно страва закипить, додайте спеції та тушкуйте під закритою кришкою. Через 15 хвилин додайте сіль, перемішайте та продовжуйте тушкувати. Час приготування - 25-30 хвилин, все залежить від самої сочевиці.
- Після приготування також можете додати зелень. Смачного!
Фото: suvie.com
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