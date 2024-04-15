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Як приготувати сочевицю: два прості рецепти та корисні поради щодо приготування

15 квітня, 2024 понедiлок
20:30
рецепти Варена сочевиця

Сочевиця - це дуже корисний і популярний продукт, який можна використовувати в різноманітних стравах, від супів до десертів

Сочевиця є відмінним джерелом рослинного білка, що робить її особливо важливим компонентом для раціону вегетаріанців і веганів. Білок у сочевиці має необхідні амінокислоти, які важливі для підтримки здоров'я.

Сочевиця містить вітаміни групи В, магній, залізо, цинк і калій. Ці поживні речовини сприяють здоров'ю серця, мозку та підтримці імунітету. Крім того, ця бобова рослина має низький глікемічний індекс, тому вона допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

У цій статті ми розглянемо кілька рецептів з сочевицею, а також поділимося тонкощами її приготування.

Як смачно приготувати сочевицю: основні правила

Приготування сочевиці може відрізнятися залежно від її типу (зелена, коричнева, червона, чорна), але загальні кроки та поради залишаються схожими.

Перед варінням будь-яку сочевицю слід добре промити під холодною водою, щоб видалити будь-які забруднення або зайві включення. Можна залишити коричневу або чорну сочевицю на пів години у воді перед варінням, це допоможе їй швидше приготуватись. Інші види можна не замочувати, оскільки вони і так швидко варяться.

Варити сочевицю потрібно до того моменту, доки вона не стане м'якою. Червона сочевиця прекрасно підходить для приготування крем-супів, запіканок або смакує в ролі гарніру. Вона швидко готується та може розварюватись. Зелена, коричнева і чорна – готуються довше, але і краще тримають форму, тому вони добре підходять для салатів або гарнірів. Обов'язково експериментуйте зі спеціями, додавайте насіння, горіхи та різні види овочів.  

Сочевицю можна використовувати у багатьох стравах, сьогодні її також додають для приготування хліба, котлет та протеїнових батончиків. Це корисний білковий продукт, який має чудовий смак і багато поживних речовин.

Фото: Pinterest

Червона сочевиця з овочами

Інгредієнти:

  • цибуля ріпчаста - 2 шт.
  • сочевиця червона - 500 г
  • соняшникова олія - 1 ст. л.
  • солодкий перець - 2 шт.
  • помідори - 3 шт.
  • сіль - 1 ч. л.
  • італійські трави - 1 ч. л.
  • чорний перець - 0,5 ч. л.
  • окріп – 700-800 мл
  • зелень - 1 пучок
  • часник - до смаку

Покроковий рецепт, як приготувати сочевицю червону

  1. Промийте всі овочі та зелень, де потрібно - зніміть шкірку, а з перчин вийміть серединки.
  2. Цибулю, перець та помідори наріжте кубиками.
  3. Пательню з олією поставте на вогонь, щойно вона добре прогріється, починайте смажити цибулю до золотистого кольору. Потім додайте перець солодкий, а через 2-3 хвилини - помідори. Тушкуйте протягом 5 хвилин, потім додайте сіль, італійські трави, чорний перець та все перемішайте.
  4. Промийте під проточною водою сочевицю. Зверху засипте овочі сочевицею та розподіліть рівномірно. Залийте все кип'ятком та тушкуйте під закритою кришкою протягом 15 хвилин.
  5. Через 15 хвилин перемішайте сочевицю з овочами та скуштуйте. Якщо все готово, тоді додайте нарізану зелень та пропущений через прес часник. Все добре перемішайте.
  6. Вимкніть вогонь та дайте страві 2-5 хвилин настоятись. Смачного!

Фото: Pinterest

Смачна зелена сочевиця

Інгредієнти:

  • сочевиця зелена – 200 г
  • вода (окріп) – 500 мл
  • сіль - 1/2 ч. л.
  • цибуля - 1 шт.
  • олія соняшникова або вершкове масло - 20-30 г
  • лавровий лист, зелень та спеції (коріандр, фенхель, кмин, куркума) – до смаку

Покроковий рецепт, як приготувати зелену сочевицю

  1. Цибулю очистіть від шкірки та наріжте кубиками.
  2. Каструлю з олією поставте на вогонь. Щойно вона добре прогріється, починайте смажити цибулю до золотистого кольору.
  3. Перекладіть в каструлю з цибулею сочевицю, налийте окріп та доведіть до кипіння.
  4. Щойно страва закипить, додайте спеції та тушкуйте під закритою кришкою. Через 15 хвилин додайте сіль, перемішайте та продовжуйте тушкувати. Час приготування - 25-30 хвилин, все залежить від самої сочевиці. 
  5. Після приготування також можете додати зелень. Смачного!

Фото: suvie.com


 
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Суспільство
кухня
кулінарія
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