Реєстрацію місця проживання можна буде змінити онлайн з 1 грудня: як це працюватиме

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



Кожен регіон від 1 грудня запроваджуватиме зміну місця реєстрації онлайн.



Він зазначив, якщо людина прописується там, де живе зараз, їй достатньо вказати адресу, підписати КЕПом і отримати згоду власника. Очікують, що така онлайн-процедура займатиме 10-15 хвилин.



Також військкомат автоматично отримуватиме інформацію про зміну місця реєстрації чоловіка. За словами Федорова, для цього підключать кожен військкомат до системи й уже оновили програмне забезпечення для Міністерства оборони України.



Закон, ухвалений минулого тижня, дасть змогу оформлювати пенсію та вторинну і третинну медичну допомогу за місцем проживання. Раніше її надавали лише за місцем реєстрації.



Послуга доступна в семи містах України: у Києві, Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Кривому Розі й Маріуполі.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон "Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні".

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