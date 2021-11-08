Реєстрацію місця проживання можна буде змінити онлайн з 1 грудня: як це працюватиме
Від 1 грудня кожен український регіон поступово переходитиме на електронну зміну місця реєстрації
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Кожен регіон від 1 грудня запроваджуватиме зміну місця реєстрації онлайн.
Він зазначив, якщо людина прописується там, де живе зараз, їй достатньо вказати адресу, підписати КЕПом і отримати згоду власника. Очікують, що така онлайн-процедура займатиме 10-15 хвилин.
Також військкомат автоматично отримуватиме інформацію про зміну місця реєстрації чоловіка. За словами Федорова, для цього підключать кожен військкомат до системи й уже оновили програмне забезпечення для Міністерства оборони України.
Закон, ухвалений минулого тижня, дасть змогу оформлювати пенсію та вторинну і третинну медичну допомогу за місцем проживання. Раніше її надавали лише за місцем реєстрації.
Послуга доступна в семи містах України: у Києві, Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Кривому Розі й Маріуполі.
- Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон "Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні".
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