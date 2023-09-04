Рефлексії про російського і українського олігархів

Люди ці відомі. Вони як раз керують і країною, і названими містами на різних посадах. Ще більше людей підтримувало проєкти російських олігархів у медіа, брало у них різноманітну участь. Але їх ніхто ні про що не питає. Це ж страшніше, ніж допитувати слабого зараз Фрідмана.

Зате питають Михайла Ткача. "Хороша росіянка" Юлія Латиніна, цікавиться, чому Ткач не на фронті. Повний сюр. Громадянка країни агресора запитує, чому громадяни країни, на яку вони напали, не воюють!!! Не справа Латиніної ставити такі питання. Але вона і далі завдяки "хорошим українцям", які тягнуть "хороших русских" у наші ефіри, вчить нас життю.

Є одна цікава деталь на відео Ткача. Знято з Міхаілом архітекторку, яка, як і Фрідман, народилася у Львові - Ганну Камишан.

Ще у 2019 році Ганна одночасно засновувала "Общество друзей Москвы реки" у Москві й будувала інсталяцію у Бабиному Яру в Києві, на відкриття якої приходив президент Зеленський. Навіть зараз Камишан, допомагаючи у Лондоні Фрідману, представляє у Львові проєкт відбудови Маріуполя з мерами цього окупованого міста і Львова. Чому? Чому деякі активи Фрідмана націоналізовані, як банк, деякі, що навіть не повністю належать йому рейдерять, як "Моршинську", а деякі продовжують успішно працювати, ніби нічого і не сталося, зокрема у сфері комунікацій?

Все просто. Головне піар - а там домовимося.

З тієї ж причини у вже зовсім іншій справі про ще одного підсанкційного олігарха Коломойського, Офіс президента вперто стверджує, не показуючи указу і демонструючи незрозумілі ксерокопії, що в Ігоря Валерійовича немає громадянства України, а суддя у процесі, який вивчав справу, прямо називає його громадянином України.

Якщо обирати кому вірити: судді, який 100% бачив матеріали справи та оголосив Коломойського "громадянином України", чи раднику ОП, чия посада не передбачає допуску до матеріалів справи (взагалі незрозуміло як він їх отримав і звідки взяв), і немає розуміння - рішення очевидне. Українців знову обдурюють заради грошей. Навіть під час війни.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.