Регулятор пропонує переліцензувати додаткові частоти під 4G
Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), починає процес переліцензування радіочастотного спектру в діапазонах 2300 - 2400 МГц та 2575 - 2610 МГц, а також змінити розміри плати за ліцензії
Відповідний проєкт постанови Кабміну НКРЗІ на засіданні 7 вересня запропонувала для громадського обговорення.
"Більша частина діапазону 2300-2400 МГц була вивільнена попередніми користувачами радіочастотного ресурсу, ліцензії анульовані за заявами ліцензіатів. У діапазоні 2575-2610 МГц можливий перехід до нової радіотехнології діючим користувачем за статтею 40 ЗУ "Про радіочастотний ресурс України", - пояснили в телеком-регуляторі.
Враховуючи перераховані причини і попит операторів на додаткові смуги радіочастот для розгортання мереж 4G, в НКРСІ пропонують змінити розмір плати на радочастоти.
"У проєкті враховано вартість спектру в діапазоні 2600 МГц, яка була схвалена Кабінетом міністрів для проведення тендеру на користування радіочастотним ресурсом для 4G у 2018 році, а для діапазону 2300-2400 МГц використано результати науково-дослідної роботи щодо визначення вартості спектру, виконаної у 2020 році провідним міжнародним консультантом в галузі телекомунікацій, компанією "Analysys Мason", - додали в НКРЗІ.
У Комісії заявляють, що прийняття цих змін дозволить переліцензувати спектр для нових радіотехнологій та надати можливість операторам покращити покриття 4G.
А також - забезпечить надходження до держбюджету від 926 млн грн до 2,4 млрд грн та щорічне надходження рентної плати за користування радіочастотним ресурсом у орієнтовному розмірі 85,5 млн грн, додали в регуляторі.
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