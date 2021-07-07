Рекорд засновника Amazon: статки Безоса досягли $211 млрд

Про це повідомляє Bloomberg.

Вони досягли $211 млрд — це найбільша сума для бізнесменів рейтингу агентства. Зростання статків Безоса пов'язане з подорожчанням акцій Amazon на 4,7%. Минулий рекорд статків бізнесменів встановив Ілон Маск, в січні вони досягали $210 млрд.

В даний час засновник Tesla і SpaceX знаходиться на другій сходинці з $181 млрд (-$4,7 млрд). Третє місце займає президент групи компаній LVMH Бернар Арно з $169 млрд (- $3,5 млрд). На четвертому і п'ятому рядках - засновники Microsoft і Facebook Білл Гейтс ($147 млрд, -$424 млн) і Марк Цукерберг ($131 млрд, -$696 млн).