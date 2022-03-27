Рекрутів весняного призову в Росії можуть кинути в Україну. Документ
У Росії новобранців весняного призову від 2004 року народження відправлятимуть на війну в Україну
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, - інформує Еспресо.TV.
На доказ своїх слів журналіст виклав скрін наказу, згідно з яким воєнні комісари Брянської, Курської та Бєлгородської області мають повідомити про кількість призовників.
Наказ підписав начальник Головного організаційно-мобілізаційного управління Євгєній Бурдінскій.
Воєнним комісарам Брянської, Курської та Бєлгородської області належить надати дані про кількість новобранців, котрих можна відправити у район проведення так званої Спеціальної воєнної операції.
- Нагадаємо, армія Путіна готова втекти, - СБУ перехопила розмови окупантів.
- Жителі Генічеська на Херсонщині підпалили військкомат, в якому розмістились окупанти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.19Продаж 33.26
- Актуальне
- Важливе