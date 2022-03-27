Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, - інформує Еспресо.TV.

На доказ своїх слів журналіст виклав скрін наказу, згідно з яким воєнні комісари Брянської, Курської та Бєлгородської області мають повідомити про кількість призовників.

Нагадаємо, армія Путіна готова втекти, - СБУ перехопила розмови окупантів.

Жителі Генічеська на Херсонщині підпалили військкомат, в якому розмістились окупанти.

Наказ підписав начальник Головного організаційно-мобілізаційного управління Євгєній Бурдінскій.Воєнним комісарам Брянської, Курської та Бєлгородської області належить надати дані про кількість новобранців, котрих можна відправити у район проведення так званої Спеціальної воєнної операції.