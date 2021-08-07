Ремені - за $300, пара взуття - за $500. На Київщині викрили цех з підробки відомих брендів
Поліцейські Київщини викрили злочинну групу виробників контрафактного люксового взуття та аксесуарів. Встановлено, що 5 осіб організували підпільний цех, де відшивали речі відомих світових брендів, які згодом під виглядом оригіналу продавали в магазинах столиці та області, а також через онлайн-магазини по всій Україні
Ціна на ремені стартувала від 300 доларів, а пара взуття коштувала 500 доларів, наводить подробиці Еспресо.TV.
"Правоохоронці провели низку обшуків у приміщеннях ательє та магазинах фігурантів, де вилучили в якості речових доказів контрафактну продукцію, взуття, сумки, ремені, а також та 16 шкур крокодилів, спеціальні штампи для виготовлення підробленого взуття та аксесуарів, гарнітуру та псевдобрендову упаковку", - повідомило сьогодні, 7 серпня 2012 року, Головне управління Національної поліції у Київській області.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
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