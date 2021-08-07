Ремені - за $300, пара взуття - за $500. На Київщині викрили цех з підробки відомих брендів

Ціна на ремені стартувала від 300 доларів, а пара взуття коштувала 500 доларів, наводить подробиці Еспресо.TV.



"Правоохоронці провели низку обшуків у приміщеннях ательє та магазинах фігурантів, де вилучили в якості речових доказів контрафактну продукцію, взуття, сумки, ремені, а також та 16 шкур крокодилів, спеціальні штампи для виготовлення підробленого взуття та аксесуарів, гарнітуру та псевдобрендову упаковку", - повідомило сьогодні, 7 серпня 2012 року, Головне управління Національної поліції у Київській області.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

























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