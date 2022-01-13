Ремонт фрегата "Гетьман Сагайдачний": Міноборони уклало контракт
Дослідно-проєктний центр кораблебудування уклав з Міноборони України державний контракт на проведення комплексу ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний"
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За держконтрактом, роботи відбуватимуться в кілька етапів: від загальної оцінки технічного стану корабля до безпосередньо його ремонту та модернізації.
"Для успішної реалізації проєкту Центр кооперується з іншими українськими підприємствами - лідерами оборонно-промислового комплексу та суднобудування країни", - сказав директор, генеральний конструктор ДП "Дослідно-проєктний центр кораблебудування" Вадим Борисов.
Йдеться, зокрема, про Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроєкт", "Миколаївський суднобудівний завод", суднобудівно-судноремонтний завод "Нібулон" та інші підприємства.
- Нагадаємо, 24 грудня до Одеси прибув французький військовий фрегат.
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