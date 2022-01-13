Ремонт фрегата "Гетьман Сагайдачний": Міноборони уклало контракт

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.



За держконтрактом, роботи відбуватимуться в кілька етапів: від загальної оцінки технічного стану корабля до безпосередньо його ремонту та модернізації.



"Для успішної реалізації проєкту Центр кооперується з іншими українськими підприємствами - лідерами оборонно-промислового комплексу та суднобудування країни", - сказав директор, генеральний конструктор ДП "Дослідно-проєктний центр кораблебудування" Вадим Борисов.



Йдеться, зокрема, про Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроєкт", "Миколаївський суднобудівний завод", суднобудівно-судноремонтний завод "Нібулон" та інші підприємства.

Нагадаємо, 24 грудня до Одеси прибув французький військовий фрегат.