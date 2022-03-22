Renault відновив виробництво на заводі у Москві

Про це заявив представник компанії, повідомляє Reuters.



Наприкінці лютого Renault призупинила роботу на своєму автоскладальному заводі в Москві на тлі вторгнення росії в Україну.



Після відновлення роботи в рф виробник заявив, що це сталося через "вимушену зміну існуючих логістичних маршрутів".



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