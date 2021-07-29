Республіканці у Конгресі США демонстративно відмовилися вдягати маски, спікерка Пелосі назвала лідера партії "недоумком"
Група республіканців в Палаті представників США демонстративно відмовилась вдягати маски в сесійній залі, незважаючи на повернення маскового режиму через "Дельта" штам коронавірусу
Про це повідомило в середу американське видання The Hill, передає Укрінформ.
"Понад півтора десятки конгресменів від Республіканської партії демонстративно відмовились виконувати вимогу про те, щоби всі знову вдягали маски в приміщеннях Палати представників", - зазначає видання.
Це розпорядження видано головним лікарем Капітолію після того, як на 2/3 території країни відновили обов’язковий масковий режим через високий ризик захворюваності.
Група конгресменів демонстративно сіла в сесійній залі без захисних масок.
Спікер Палати представників Ненсі Пелосі не приховувала роздратування через позицію лідера республіканців Керівна Маккарті, який розкритикував вимоги.
"Він такий недоумок (moron)", - сказала вона Пелосі.
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