Республіканці у Конгресі США демонстративно відмовилися вдягати маски, спікерка Пелосі назвала лідера партії "недоумком"

Про це повідомило в середу американське видання The Hill, передає Укрінформ.

"Понад півтора десятки конгресменів від Республіканської партії демонстративно відмовились виконувати вимогу про те, щоби всі знову вдягали маски в приміщеннях Палати представників", - зазначає видання.

Це розпорядження видано головним лікарем Капітолію після того, як на 2/3 території країни відновили обов’язковий масковий режим через високий ризик захворюваності.

Група конгресменів демонстративно сіла в сесійній залі без захисних масок.



Спікер Палати представників Ненсі Пелосі не приховувала роздратування через позицію лідера республіканців Керівна Маккарті, який розкритикував вимоги.



"Він такий недоумок (moron)", - сказала вона Пелосі.