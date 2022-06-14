Ресторатори активно підтримують українських оборонців

Від самого початку збройної агресії РФ мережа ресторанів “Євразія” активно підключилася до захисту нашої країни. Відразу перерахували на армію 380 000 гривень. Під час активних бойових дій в Києві та області годували блокпости, ТРО, Печерський військовий госпіталь, підрозділи СБУ,

Охмадит. А також переселенців та малозабезпечених людей. Бо ресторатори розуміють - у такий складний час у держави немає можливості піклуватисмя про всіх.

"Ми надавали харчі дуже багатьом організаціям. Серед них — силові структури, загони територіальної оборони. Це були також люди похилого віку, пенсіонери. Ми надаємо допомогу і зараз — продовжуємо підтримувати харчами", - запевняє операційний директор мережі ресторанів “ЄВРАЗІЯ”Кирило Земцов.

Нещодавно мережа “Євразія” анонсувала нову акцію на підтримку ЗСУ. До якої може долучитися кожен відвідувач ресторанів. Оплативши у чеку свого меню частину коштів на благодійні цілі.

"За місяць ми зібрали вже більше понад 200 тисяч гривень. Вони теж пішли на підтримку наших захисників. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати нашим воїнам і в майбутньому, Тому що ми розуміємо, що кожен українець зараз повинен зробити свій вклад в перемогу. Вона буде обов'язково! Але нам треба над цим гаряче працювати", - каже Кирило Земцов

Ресторани з підвалами використовували нас як бомбосховище. Де ховалися під час нальотів як персонал, так і місцеві мешканці. А деякі кияни, у

яких не було доступу до своїх помешкань, навіть жили в ресторанах. Зараз кожного дня компанія годує 130 бригаду ТРО Солом'янського району.