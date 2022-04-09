"Ресурс, який веде підривну діяльність": у Держдумі натякнули на блокування Youtube в РФ
Віцеспікер Держдуми РФ Петро Толстой відреагував на блокування каналу парламенту у Youtube
Про це повідомила радіостанція "Говорить Москва" у Telegram.
"Час визнати, що YouTube - ресурс, що веде відверто підривну та антиросійську діяльність, тому настав час вжити відповідних заходів. І бажано зробити це так, щоб ні під яким VPN зайти не можна було", - сказав Толстой.
- 9 квітня канал Державної думи РФ "Дума ТВ" на відеохостингу YouTube заблокували.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе