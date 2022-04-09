"Ресурс, який веде підривну діяльність": у Держдумі натякнули на блокування Youtube в РФ

Про це повідомила радіостанція "Говорить Москва" у Telegram.



"Час визнати, що YouTube - ресурс, що веде відверто підривну та антиросійську діяльність, тому настав час вжити відповідних заходів. І бажано зробити це так, щоб ні під яким VPN зайти не можна було", - сказав Толстой.

9 квітня канал Державної думи РФ "Дума ТВ" на відеохостингу YouTube заблокували.