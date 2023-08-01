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Тонкі, пишні, заварні та з кип'ятком. Як приготувати смачні млинці до столу

1 серпня, 2023 вiвторок
19:28
рецепти млинці

Млинці вважаються традиційною українською стравою. Серед багатьох рецептів приготування незмінними інгредієнтами залишаються молоко, цукор, сіль, яйця, олія. Борошно для їх приготування може бути використане різне. Рекомендуємо кілька простих покрокових рецептів

1. Рецепт тонких млинців на молоці (вони ж ідеальні млинці для налисників)

Інгредієнти:

  • 700 мл молока

  • 3 курячі яйця

  • 3 ст. ложки олії

  • 300 г борошна

  • 3 ст. ложки цукру

  • дрібка солі 

З цієї кількості продуктів у вас вийде до 20 млинців

рецепт млинців

Приготування млинців на молоці:

  • У глибоку миску розбиваємо яйця

  • Додаємо сіль та цукор

  • Збиваємо міксером яйця з цукром

  • Додаємо молоко

  • Ще раз добре збиваємо отриману суміш

  • Просіюємо борошно

  • Невеликими порціями додаємо борошно, не перестаючи збивати тісто, аби не утворювались грудки

  • Додаємо олію

  • Перемішуємо утворену суміш.

Коли тісто для млинців готове до випікання:

  • Розігріваємо сковорідку і перший раз наливаємо в неї 1 ч. ложку рослинної олії

  • Рівномірно розподіляємо олію по сковорідці

  • Наливаємо половником на сковорідку наше рідке тісто рівномірними порціями

  • Швидкими обертами сковорідки розпластуємо тісто тонким шаром по її денцю

  • На середньому вогні тонкий млинець обсмажуємо до рум'яності спочатку з одного боку 1-2 хвилини, перевертаємо й обсмажуємо 30 секунд з іншого боку.

2. Рецепт млинців заварних:

Інгредієнти:

  • Два яйця 
  • Одна склянка молока 
  • Одна склянка окропу
  • Три столові ложки олії
  • Двісті грам борошна
  • Три столові ложки цукру
  • Пів чайної ложки солі

Покрокове приготування заварних млинців:

  • Збиваємо яйця з цукром та сіллю
  • Помішуючи додаємо молоко
  • Всипаємо просіяне борошно
  • Перемішуємо тісто до однорідності
  • Вливаємо окріп
  • Перемішуємо тісто і олію
  • Заварне тісто для млинців готове
  • Смажимо тонкі млинці на розігрітій сковороді, до рум'яності з обох боків.

3. Рецепт класичних пишних млинців:

Інгредієнти:

  • Півтори склянки борошна
  • 1 столова ложка цукру
  • 1 чайна ложка солі
  • Півтори чайні ложки розпушувача
  • Одне злегка збите яйце
  • 300 мл молока
  • Три столові ложки несоленого ростопленого вершкового масла

Покрокове приготування пишних млинців:

  • Розігріваємо форму до 200 градусів в духовці
  • У мисці змішуємо борошно, цукор, сіль, розпушувач
  • Робимо поглиблення у центрі суміші
  • Додаємо яйце, молоко, дві столові ложки вершкового масла
  • Збиваємо від центру, поступово додаючи борошно
  • Даємо тісту постояти 10 хвилин
  • Нагріваємо велику сковороду на середньому вогні 
  • Розмішуємо столову ложку олії в сковороді
  • Одразу виливаємо чвертину склянки тіста для кожного млинця
  • коли бульбашки піднімуться на поверхню - млинець перевертаємо та трохи зменшуємо вогонь
  • Нижня частина стає золотистою, а середина - прожарюється, близько 1 хвилини
  • Готові млинці викладаємо на підігріту форму і відправляємо в духову до подачі на стіл.

4. Рецепт млинців на окропі

Інгредієнти:

  • Півтори склянки пшеничного бороша
  • Дві склянки молока
  • Одна склянка води
  • Три яйця
  • Три столові ложки цукру
  • Три столові ложки рослинної олії
  • Половина чайної ложки солі.

Покрокове приготування млинців на окропі:

  • У глибокій ємності збиваємо яйця
  • Додаємо сіль, цукор
  • Вливаємо половину молока (одну склянку)
  • Перемішуємо все
  • Помішуючи, додаємо потрошки просіяне борошно 
  • Вливаємо олію
  • Вливаємо решту молока (ще одну склянку)
  • Кип'ятимо воду і виливаємо її в тісто
  • Вимішуємо до однорідної консистенції
  • Розігріваєммо сковорідку
  • Змащуємо її олією
  • Ополоником вливаємо на сковорідку тісто
  • Рівномірно розподіляємо його по дну
  • Впродовж хвилини смажимо на маленькому вогні
  • Перевертаємо, і до рум'янцю смажимо другий бік
  • Таким чином готуємо решту млинців.

Подавати млинці можна з начинкою на будь-який смак: мед, сметана, джем, ікра тощо. Вони бувають різні на смак. Це залежить від крупи чи борошна, з якого виготовлені млинці. Наприклад: житні, гречані, пшеничні, пшоняні, манні тощо.

Смачного!

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