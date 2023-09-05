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Рецепти салатів з буряка на будь який смак
Бурячок – один з найпоширеніших овочів для приготування улюблених страв. Буряк містить в собі вітаміни А, В1, В5, В6, С, Е, Н і РР, а також необхідні організму людини мінеральні речовини
Салат з буряка класичний з олією, цибулею та часником
Інгредієнти:
- два буряки
- одна цибулина
- лимон - 10 г
- сіль - 5 г
- часник - два зубки
Фото: youtube
Рецепт приготування:
- варимо буряки
- чистимо
- натираємо на грубу терку
- чистимо цибулю
- дрібно нарізаємо
- додаємо до буряків
- додаємо лимонний сік
- солимо
- вичавлюємо і додаємо часник
- перемішуємо.
Салат із сирого буряка
Інгредієнти:
- буряк – 0,3 кг
- часник – 5 зубчиків
- дрібка солі
- столова гірчиця – 10 мл
- сметана – 100 мл
- свіжа зелень (за смаком)
Фото: gettyimages
Рецепт приготування:
- миємо і чистимо буряк
- подрібнюємо на тертці
- пропускаємо часник через прес
- додаємо до нього гірчицю, сіль
- розтираємо
- додаємо сметану
- збиваємо віночком до отримання однорідного соусу
- змішуємо з буряком
- викладаємо салат у вазу
- посипаємо його рубаною зеленню.
Салат з печеним буряком
Інгредієнти:
- два буряка
- груші – 300 г
- сир фета – 150 г
- м'ята – дві гілочки
- лимонний сік – одна чайна ложка
- оливкова олія – одна столова ложка
- сіль, перець (до смаку)
Фото: prostoway
Покроковий рецепт приготування:
- миємо буряк
- загортаємо у фольгу
- робимо кілька дірочок виделкою
- ставимо на дві години запікатись у розігріту до 180 градусів духовку
- дістаємо й даємо охолонути
- буряк очищуємо
- нарізаємо невеличкими кубиками
- чистимо грушу
- нарізаємо кубиком
- так само нарізаємо фету
- листочки м'яти обриваємо зі стебел
- рвемо руками
- складаємо всі інгредієнти в салатницю
- додаємо сіль та перець
- перемішуємо
- заправляємо лимонним соком
- заправляємо оливковою олією.
Салат із буряка та яєць
Інгредієнти:
- два буряка
- два яйця
- одна ріпчаста цибуля
- сметана (за смаком)
- чорний мелений перець (за смаком)
- сіль (за смаком)
- огірочок маринований (за бажанням)
Фото: gk-press.if.ua
Спосіб приготування:
- миємо та варимо буряк
- очищаємо від шкірки
- варимо яйця на круто
- чистимо
- чистимо і дрібненько нарізаємо цибулю
- нарізаємо буряк невеликими кубиками
- нарізати яйця невеликими кубиками
- ріжемо зелену цибулю
- викладаємо на тарілку окремо гірками буряк, яйця, цибулю ріпчасту та зелену
- солимо й поперчимо
- в центр накладаємо сметану
- додаємо порізаний маринований огірочок
- подаємо до столу
- перед споживанням салат перемішуємо.
Салат із буряка, фети та руколи
Інгредієнти:
- лимонний сік – одна столова ложка
- французька гірчиця – пів столової ложки
- оливкова олія – дві столові ложки
- пучка рукколи
- два середні печені буряки
- фета – 100 г
- сіль, чорний перець (за смаком)
- кунжут
Фото: yanusia
Покроковий рецепт приготування:
- очищаємо печений буряк
- нарізаємо кубиками
- фету нарізаємо кубиками
- руколу перебираємо, миємо холодною водою, обсушуємо
- з’єднуємо лимонний сік, гірчицю та оливкову олію
- перемішуємо руколу, буряк і фету
- поливаємо заправкою
- присипаємо кунжутом.
Смачного!
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