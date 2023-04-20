Reuters назвало ім'я окупаційного коменданта Балаклії

Відповідну заяву оприлюднило Reuters.

Зазначається, що злочинець використовував позивний "Граніт". Його особу підтвердили місцеві жителі, серед яких власник кафе Руслан Волобуєв, який зазнав катувань з боку окупантів. Жителі міста розповіли виданню, що росіяни незаконно утримували щонайменше 200 цивільних осіб, а в деяких випадках застосовували тортури. Не відомо, чи брав Волобуєв особисту участь у знущаннях, проте його офіс знаходився прямо напроти відділку окупаційної поліції, де відбувалися тортури.

Reuters ознайомилося з документами, знайденими в командному бункері на околиці Балаклії, згідно з якими група окупантів, що розмістилася у місті, прибула з Калінінградської області РФ. Буслов у документах зазначений як військовий комендант.

Видання зв'язалося з Бусловим і він підтвердив, що виступав у ролі військового коменданта, проте заперечив, що у Балаклії. Росіянин також заявив, що не використовує позивний "Граніт". На наявність документа він сказав, що це "нічого не означає".

Кремль та міноборони РФ не відповіли на запит видання.

У СБУ на запит Reuters підтвердили, що підполковник Валерій Сергійович Буслов, військовий комендант Калінінградського гарнізону міністерства оборони Росії, був комендантом Балаклії з березня по вересень минулого року і що саме він використовував позивний "Граніт".

"Він підписав низку наказів і розпоряджень, які дозволяли військовослужбовцям збройних сил Російської Федерації та незаконних військових формувань здійснювати незаконне затримання мирного населення", - повідомили в СБУ.

Зазначається, що слідчі СБУ проводять досудове розслідування за підозрою у вчиненні злочинних дій російських військових проти мирного населення Балаклії

Двоє ув'язнених росіян, які вступили до лав ПВК Вагнера і відправилися на війну проти України, зізналися у вбивстві понад 20 українських дітей і підлітків у Бахмуті і Соледарі.



