Reuters назвало ім'я окупаційного коменданта Балаклії
Видання Reuters назвало ім'я окупаційного коменданта Балаклії, що на Харківщині - ним виявився 46-річний Валерій Сергійович Буслов, підполковник військової поліції РФ
Відповідну заяву оприлюднило Reuters.
Зазначається, що злочинець використовував позивний "Граніт". Його особу підтвердили місцеві жителі, серед яких власник кафе Руслан Волобуєв, який зазнав катувань з боку окупантів. Жителі міста розповіли виданню, що росіяни незаконно утримували щонайменше 200 цивільних осіб, а в деяких випадках застосовували тортури. Не відомо, чи брав Волобуєв особисту участь у знущаннях, проте його офіс знаходився прямо напроти відділку окупаційної поліції, де відбувалися тортури.
Reuters ознайомилося з документами, знайденими в командному бункері на околиці Балаклії, згідно з якими група окупантів, що розмістилася у місті, прибула з Калінінградської області РФ. Буслов у документах зазначений як військовий комендант.
Видання зв'язалося з Бусловим і він підтвердив, що виступав у ролі військового коменданта, проте заперечив, що у Балаклії. Росіянин також заявив, що не використовує позивний "Граніт". На наявність документа він сказав, що це "нічого не означає".
Кремль та міноборони РФ не відповіли на запит видання.
У СБУ на запит Reuters підтвердили, що підполковник Валерій Сергійович Буслов, військовий комендант Калінінградського гарнізону міністерства оборони Росії, був комендантом Балаклії з березня по вересень минулого року і що саме він використовував позивний "Граніт".
"Він підписав низку наказів і розпоряджень, які дозволяли військовослужбовцям збройних сил Російської Федерації та незаконних військових формувань здійснювати незаконне затримання мирного населення", - повідомили в СБУ.
Зазначається, що слідчі СБУ проводять досудове розслідування за підозрою у вчиненні злочинних дій російських військових проти мирного населення Балаклії
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