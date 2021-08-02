Рейтинг найбагатших людей світу очолила нова людина, - Forbes

Про це повідомляється на сайті Forbes Real-Time.



Як відомо, статки Арно за той день також скоротились - на $2,9 млрд. Проте Арно все одно на $0,5 млрд випередив Безоса: за підсумками торгів його статки оцінювали в $192,9 млрд.



Forbes пояснює, що статки Безоса скоротились у зв'язку із обвалом акцій Amazon - у п'ятницю вони втратили 7,5% на тлі публікації звітності ритейлера: темпи зростання виручки сповільнилися в порівнянні з другим кварталом 2020 року.



Як свідчать дані Forbes Real-Time станом на 2 серпня, статки Арно оцінюють в $194,7 млрд, Безоса - в $192,4 млрд.



Замикає топ-3 засновник Tesla Ілон Маск - $179,4 млрд.



Також у топ-5 - співзасновник Microsoft Білл Гейтс ($131,6 млрд) та засновник Facebook Марк Цукерберг ($128,2 млрд).

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