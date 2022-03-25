Рейтингова компанія Moody's планує скасувати рейтинги російських компаній, - Reuters

Про це пише Reuters.



"Moody's Investors Service (MIS) заявила в четвер (24 березня, - ред.), що має намір скасувати свої кредитні рейтинги російських компаній після аналогічних кроків Fitch і S&P Global Ratings", - повідомило видання.



Материнська компанія рейтингового агентства Moody's Corp призупинила комерційні операції в РФ на початку березня через війну проти України.



ЄС 15 березня в межах санкцій проти Росії заборонив компаніям із найвищими кредитними рейтингами оцінювати РФ і її компанії.

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