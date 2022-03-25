Рейтингова компанія Moody's планує скасувати рейтинги російських компаній, - Reuters
Кредитна рейтингова компанія Moody's Investors Service заявила про намір скасувати рейтинги російських компаній через війну РФ проти України
Про це пише Reuters.
"Moody's Investors Service (MIS) заявила в четвер (24 березня, - ред.), що має намір скасувати свої кредитні рейтинги російських компаній після аналогічних кроків Fitch і S&P Global Ratings", - повідомило видання.
Материнська компанія рейтингового агентства Moody's Corp призупинила комерційні операції в РФ на початку березня через війну проти України.
ЄС 15 березня в межах санкцій проти Росії заборонив компаніям із найвищими кредитними рейтингами оцінювати РФ і її компанії.
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