Режим у РФ буде стабільний, доки йде війна та люди бояться силовиків, - аналітик фонду Демініціативи Бурковський
Однією із ознак нестабільності політичного режиму в Росії стане відсутність страху громадян перед ФСБ та поліцією
Про це в ефірі Еспресо заявив виконавчий директор фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Петро Бурковський.
"Перша ознака того, що хитаються башти Кремля - люди перестануть боятися поліції і ФСБ. Захищати свої права, вступати у сутички з поліцією, в тому числі з приводу війни в Україні та мобілізації. З іншого боку, коли російські війська тікатимуть з усієї окупованої території з 2014 року. Це буде ознакою того, що башти Кремля сумніваються в правильності політики. А доти, доки йде війна, доки росіяни бояться ФСБ та поліції - режим доволі стабільний", - вважає він.
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