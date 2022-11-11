Про це в ефірі Еспресо заявив виконавчий директор фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Петро Бурковський.

"Перша ознака того, що хитаються башти Кремля - люди перестануть боятися поліції і ФСБ. Захищати свої права, вступати у сутички з поліцією, в тому числі з приводу війни в Україні та мобілізації. З іншого боку, коли російські війська тікатимуть з усієї окупованої території з 2014 року. Це буде ознакою того, що башти Кремля сумніваються в правильності політики. А доти, доки йде війна, доки росіяни бояться ФСБ та поліції - режим доволі стабільний", - вважає він.