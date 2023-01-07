Про це йдеться у Twitter очільника Міноборони.

"Обговорили деталі нового пакету допомоги США у сфері безпеки для України та наступної зустрічі в форматі "Рамштайн", - зазначив посадовець.

Резніков пояснив, що найбільший пакет американської допомоги дає нові можливості для звільнення українських територій на сході та півдні.

Міністр оборони також висловив вдячність Джо Байдену та американському народові за підтримку.

Discussed details of the new US package of security assistance for ???????? and next #Ramstein meeting with Lloyd J. Austin III.

Largest ???????? aid package gives us new capabilities to liberate our territory in the East and South.

Thank you to @POTUS @SecDef and the ???????? people.

???????? will win. pic.twitter.com/lGn59qIX55 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 6, 2023

Нагадаємо, 6 січня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового рекордного пакета військової допомоги на суму 3,075 мільярда доларів.

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