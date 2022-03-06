РФ анонсувала удари по підприємствах оборонно-промислового комплексу України
Міністерство оборони РФ анонсувало обстріли українських підприємств оборонно-промислового комплексу
Про це повідомляє РІА Новини.
"Російські збройні сили здійснюватимуть високоточною зброєю ураження українських підприємств оборонно-промислового комплексу", - йдеться у повідомленні.
Міноборони РФ заявило, що закликає персонал заводів залишити територію підприємств.
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