РФ через численні втрати не здатна проводити належну ротацію окупантів, які воюють у передових підрозділах, - Генштаб
Через численні втрати російське командування розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни
Про це пише Генштаб ЗСУ.
"Зростають втрати російських окупаційних військ у живій силі. У зв’язку з цим командування загарбників розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни без їх доукомплектування особовим складом. Все це суттєво впливає на морально-психологічний стан російських військовослужбовців і так званих добровольців та погіршує їх мотивацію до участі у бойових діях", - йдеться у повідомленні.
- У Білорусі відбулась перевірка оповіщення збройних сил та готовності до застосування системи бойового управління.
- 12 серпня на Сході України російські окупанти мали частковий успіх і тепер намагаються закріпитись на напрямку Покровське – Бахмут.
- У прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей росіяни проводять ротацію бойових підрозділів.
- На Південнобузькому напрямку російські окупанти намагаються відновити боєздатність тих підрозділів, які зазнали втрат під час бойових дій.
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