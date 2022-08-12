Про це пише Генштаб ЗСУ.

"Зростають втрати російських окупаційних військ у живій силі. У зв’язку з цим командування загарбників розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни без їх доукомплектування особовим складом. Все це суттєво впливає на морально-психологічний стан російських військовослужбовців і так званих добровольців та погіршує їх мотивацію до участі у бойових діях", - йдеться у повідомленні.

У Білорусі відбулась перевірка оповіщення збройних сил та готовності до застосування системи бойового управління.

12 серпня на Сході України російські окупанти мали частковий успіх і тепер намагаються закріпитись на напрямку Покровське – Бахмут.

У прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей росіяни проводять ротацію бойових підрозділів.

На Південнобузькому напрямку російські окупанти намагаються відновити боєздатність тих підрозділів, які зазнали втрат під час бойових дій.

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