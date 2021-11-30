РФ етапувала українського політв'язня Марченка до СІЗО у Бурятії, - омбудсман
Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що українського політв'язня Олександра Марченка етапували з Москви до СІЗО Улан-Уде у Республіці Бурятія після відхилення Верховним судом РФ касації на незаконний вирок
Про це повідомляє Офіс омбудсмана у Telegram.
За її словами, родичам Олесандра Марченка, засудженого до 10 років позбавлення волі, не пояснили прични етапування. Їм невідомо, де він перебуває зараз і де відбуватиме покарання.
Вона додала, що під час розгляду касаційної скарги в повному обсязі не вивчили матеріали справи. Судді також проігнорували обставини викрадення 18 лютого 2019 року Марченка співробітниками ФСБ РФ з тимчасово окупованої території Донецької області та переведення його в Краснодар.
Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою ознайомитися з матеріалами кримінальних справ щодо Марченка та звернутися до суду або прокуратури з клопотанням про перевірку рішення, яке набрало законної сили.
- 6 листопада 2018 року Марченку в РФ було винесено вирок - 10 років позбавлення волі.
- 17 грудня 2018 року його затримало "МДБ ДНР". Два місяці Марченко перебував у катівні "ЙІзоляція" де, за його словами, зазнавав тортур. Згодом чоловіка передали представникам ФСБ Росії. Ще майже 2,5 місяці його тримали в депортаційному центрі Краснодарського краю.
- Кримінальну справу було порушено 30 квітня 2019 року. Після цього його помістили до СІЗО, звинувативши в приготуванні до придбання та незаконному переміщенні з території Росії продукції військового призначення, а також у шпигунстві.
- 26 травня 2021 року Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що стан здоров’я російського політв'язня Олександра Марченка, якого незаконно засудили до 10 років за нібито "шпигунство", погіршується через неотримання життєво необхідних ліків.
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