РФ має припинити гратися зі світовим голодом, - очільниця МЗС Франції
Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна наголосила, що Росія повинна припинити блокування портів України, адже це може призвести до голоду у світі
Про це вона сказала журналістам у Люксембурзі на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.
"Росія мусить припинити гратися зі світовим голодом", - заявила Колонна.
Вона зауважила, що "Росія повинна припинити блокування українських портів і руйнування інфраструктури зберігання в Україні".
Франція підтримує зусилля генсека ООН і особливу роль Туреччини у пошуку домовленості, аби уможливити експорт зерна з України через Чорне море, сказала Колонна.
"Є дуже багато ризиків, що українське зерно залишиться заблокованим, це небезпечно для стабільності у світі", – наголосила вона.
Міністерка додала, що питання розблокування експорту українських зернових буде в центрі переговорів міністрів закордонних справ ЄС.
- 16 червня американська аерокосмічна компанія Maxar, що займається виробництвом супутникового зв'язку й спостереження за Землею повідомила, що Росія вивозить крадене в Україні зерно у Сирію. Україна звинуватила Росію в крадіжці зерна з територій, які вона окупувала з початку вторгнення в лютому.
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- 20 червня очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута сказав, що окупанти планують відновити роботу портів Херсона і Скадовська для вивезення краденого врожаю.
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