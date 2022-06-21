РФ має припинити гратися зі світовим голодом, - очільниця МЗС Франції

Про це вона сказала журналістам у Люксембурзі на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

"Росія мусить припинити гратися зі світовим голодом", - заявила Колонна.

Вона зауважила, що "Росія повинна припинити блокування українських портів і руйнування інфраструктури зберігання в Україні".

Франція підтримує зусилля генсека ООН і особливу роль Туреччини у пошуку домовленості, аби уможливити експорт зерна з України через Чорне море, сказала Колонна.

"Є дуже багато ризиків, що українське зерно залишиться заблокованим, це небезпечно для стабільності у світі", – наголосила вона.

Міністерка додала, що питання розблокування експорту українських зернових буде в центрі переговорів міністрів закордонних справ ЄС.

16 червня американська аерокосмічна компанія Maxar, що займається виробництвом супутникового зв'язку й спостереження за Землею повідомила, що Росія вивозить крадене в Україні зерно у Сирію. Україна звинуватила Росію в крадіжці зерна з територій, які вона окупувала з початку вторгнення в лютому.

17 червня директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі заявив, якщо війна в Україні не закінчиться або не будуть розблоковані українські порти, аби можна було вивезти зерно, світ очікує "пекло на землі".

18 червня координатор ООН в Туреччині розповів, що Росія хоче зняття санкцій з експорту її власного зерна та злакових в обмін на відкриття коридорів для вивезення зерна з портів України.

20 червня очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута сказав, що окупанти планують відновити роботу портів Херсона і Скадовська для вивезення краденого врожаю.

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