РФ мобілізує рятувальників і працівників пенітенціарної служби у тимчасово окупованому Криму, - ЦНС
Російські війська активно вербують пожежників, рятувальників і працівників пенітенціарної служби в тимчасово окупованому Криму до армії ворога
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Аби заповнити кадровий дефіцит, який виник через мобілізацію, окупантам доводиться шукати нових працівників місцевої ДСНС", - пише видання.
Повідомляється, що рашисти скасували віковий ценз для пожежників, рятувальників і працівників пенітенціарної служби.
Примусово мобілізованих жителів тимчасово окупованих територій просять не підтримувати ворога та здаватися в полон.
Для того, аби зберегти життя необхідно звернутися за номерами гарячої лінії "Хочу жить": +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84.
"Закликаємо внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових зон, хто має родичів на ТОТ, поділитися цією інформацією", - додали в ЦНС.
Інструкція, як здатися в полон.
- 14 березня у Білорусі заявили про намір провести плановий призов військовозобов'язаних на збори протягом цього місяця.
- У тимчасово окупованому місті Маріуполь Донецької області рашисти наказали студентам вишів стати на військовий облік, ймовірно, ворог планує в подальшому їх мобілізувати.
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- За даними Центру національного спротиву, мобілізація пришвидшується у тимчасово окупованому Криму. На вулицях місцевим роздають повістки, у регіоні зростають панічні настрої.
- У Росії триває прихована мобілізація, у рамках якої на війну з Україною вербують кілька десятків тисяч людей на місяць.
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