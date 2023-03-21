Про це інформує Центр національного спротиву.

"Аби заповнити кадровий дефіцит, який виник через мобілізацію, окупантам доводиться шукати нових працівників місцевої ДСНС", - пише видання.

Повідомляється, що рашисти скасували віковий ценз для пожежників, рятувальників і працівників пенітенціарної служби.

Примусово мобілізованих жителів тимчасово окупованих територій просять не підтримувати ворога та здаватися в полон.

Для того, аби зберегти життя необхідно звернутися за номерами гарячої лінії "Хочу жить": +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84.

"Закликаємо внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових зон, хто має родичів на ТОТ, поділитися цією інформацією", - додали в ЦНС.

Інструкція, як здатися в полон.