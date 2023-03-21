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РФ мобілізує рятувальників і працівників пенітенціарної служби у тимчасово окупованому Криму, - ЦНС

21 березня, 2023 вiвторок
15:38
Новини Мобілізовані в РФ

Російські війська активно вербують пожежників, рятувальників і працівників пенітенціарної служби в тимчасово окупованому Криму до армії ворога

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Аби заповнити кадровий дефіцит, який виник через мобілізацію, окупантам доводиться шукати нових працівників місцевої ДСНС", - пише видання.

Повідомляється, що рашисти скасували віковий ценз для пожежників, рятувальників і працівників пенітенціарної служби.

Примусово мобілізованих жителів тимчасово окупованих територій просять не підтримувати ворога та здаватися в полон.

Для того, аби зберегти життя необхідно звернутися за номерами гарячої лінії "Хочу жить":  +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84.

"Закликаємо внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових зон, хто має родичів на ТОТ, поділитися цією інформацією", - додали в ЦНС.

Інструкція, як здатися в полон.

  • 14 березня у Білорусі заявили про намір провести плановий призов військовозобов'язаних на збори протягом цього місяця.  
  • У тимчасово окупованому місті Маріуполь Донецької області рашисти наказали студентам вишів стати на військовий облік, ймовірно, ворог планує в подальшому їх мобілізувати. 
  • У ГУР раніше повідомили, що мобілізовані росіяни втікають зі своїх позицій через вкрай низький моральний стан. Зупиняють окупантів від масової втечі лише загороджувальні загони. 
  • За даними Центру національного спротиву, мобілізація пришвидшується у тимчасово окупованому Криму. На вулицях місцевим роздають повістки, у регіоні зростають панічні настрої. 
  • У Росії триває прихована мобілізація, у рамках якої на війну з Україною вербують кілька десятків тисяч людей на місяць.  
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