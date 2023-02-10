РФ надалі атакує будинки в Херсоні з артилерії: літня жінка отримала осколкові поранення
10 лютого російська армія надалі атакувала житлові квартали Херсона з артилерії: літня жінка отримала осколкове поранення
Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.
Удень 10 лютого російська армія з артилерії вдарила по багатоповерхівці в Херсоні в мікрорайоні Острів:
"Вибуховою хвилею та уламками снарядів у квартирах повибивало вікна, також пошкоджено стіни та декілька балконів", - ствердили в ОВА.
Через ворожу атаку літня мешканка міста отримала осколкове поранення: її доставили в лікарню. Повідомляється, що жителька перебуває у важкому стані, лікарі борються за її життя.
- У середу, 8 лютого, росіяни обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув літній чоловік. Також ворог вчетверте поцілив по дитячому центру реабілітації.
- У ніч на 10 лютого ворожі війська обстріляли Херсон, внаслідок чого було пошкоджено приміщення залізничного вокзалу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.91Продаж 42.8
- Актуальне
- Важливе