Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.

Удень 10 лютого російська армія з артилерії вдарила по багатоповерхівці в Херсоні в мікрорайоні Острів:

"Вибуховою хвилею та уламками снарядів у квартирах повибивало вікна, також пошкоджено стіни та декілька балконів", - ствердили в ОВА.

Через ворожу атаку літня мешканка міста отримала осколкове поранення: її доставили в лікарню. Повідомляється, що жителька перебуває у важкому стані, лікарі борються за її життя.