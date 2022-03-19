РФ накопичила резерви і перекинула в Україну 10-20 батальйонно-тактичних груп - Арестович

Про це Олексій Арестович розповів в ефірі телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вони змогли накопичити певні резерви. Стан і обсяги цих резервів складно зараз точно висловити в ефірі телемарафону. Проте я можу сказати, що це десяток-другий батальйонно-тактичних груп, і якість їхня досить сумнівна", - сказав радник голови ОП.



Він пояснив, що ядром накопичених резервів окупанта є професійні військові, решта – найманці приватних військових компаній, а також мобілізовані правоохоронці.



"Там є ядро з бойових бригад, які прибули з Росії, і це останнє взагалі, що вони можуть сюди закинути, а частина – це міліціонери з якої-небудь Башкирії, яких зловили, дали автомати і сказали: "Йди воювати в Україну", ще частина – це ПВК", – зауважив Олексій Арестович.



На його думку, хоч як би Росія не хотіла уникнути перемовин, без них не обійтися.

"Тиждень тому ми з вами розмовляли, і я сказав, що буде вилка: або вони погодяться на переговори, або вони погодяться на переговори після наступної спроби щось там захопити... Вони обрали найбезглуздіший спосіб дій, тобто вони кинуть у бій ці нашкрябані резерви. В результаті все одно повернемося до переговорів. Просто буде на 10 тисяч більше убитих росіян. Навіщо це потрібно - це запитання російського народу до своєї влади", - підсумував радник голови ОП.