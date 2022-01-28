РФ направила до кордону з Україною запаси крові на тлі можливого вторгнення, - Reuters
На російсько-український кордон дійшли поставки крові і медичні матеріали для допомоги пораненим у разі нападу на Україну
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією джерел агентства, такі показники, такі як запаси крові, мають значення для визначення того, чи буде готова РФ до нового вторгнення.
Видання наголошує на тому, що це вказує на те, що Росія може готуватися до боїв в Україні.
Троє американських чиновників відмовилися сказати конкретно, коли США помітили рух запасів крові до кордону України. Однак двоє з них сказали, що це було протягом останніх тижнів.
- Видання The Wall Street Journal повідомило, що західні посадовці оборонних відомств впевнені, що РФ "завершила останні приготування до вторгнення в Україну" і надіслала на кордон медичні підрозділи.
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