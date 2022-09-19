РФ направила на війну в Україну 400 в'язнів з Тамбова, - Генштаб
Для посилення воюючих в Україні підрозділів, з російського міста Тамбов було відправлено 400 осіб, які відбувають покарання за злочини
Про це повідомляє Генштаб у facebook.
Таке рішення було прийняте через нестачу людських та матеріальних ресурсів в окупантів, розповідають у Генштабі.
Також у Краснодарському краї громадські організації "воїнів-афганців" отримали завдання зібрати з місцевого населення гроші для закупівлі теплих речей для регіонального добровольчого батальйону.
- Раніше в мережі з'явилось відео, де Пригожин особисто вербує ув'язнених у ПВК "Вагнер" на війну з Україною.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе