РФ направила на війну в Україну 400 в'язнів з Тамбова, - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб у facebook.

Таке рішення було прийняте через нестачу людських та матеріальних ресурсів в окупантів, розповідають у Генштабі.

Також у Краснодарському краї громадські організації "воїнів-афганців" отримали завдання зібрати з місцевого населення гроші для закупівлі теплих речей для регіонального добровольчого батальйону.

Раніше в мережі з'явилось відео, де Пригожин особисто вербує ув'язнених у ПВК "Вагнер" на війну з Україною.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb