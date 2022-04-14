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РФ не атакуватиме газотранспортну систему України, бо більше нашкодить сама собі, - Несходовський
Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський вважає, що загрози атаки на газотранспортну систему України немає, оскільки РФ може нашкодити сама собі
Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV“Росіяни не будуть атакувати українську газотранспортну систему. Адже, це може перекрити суттєве надходження фінансів до їхнього бюджету. Таким чином вони можуть просто зруйнувати власну економіку. Тому, попри війну, наша газотранспортна система продовжує працювати”, - пояснив Несходовський
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Несходовський наголосив, що українська газотранспортна система працює на повну потужність згідно контрактів
“Росіяни не будуть створювати проблеми собі ж, тому атаки на газотранспортну систему України не буде. Вони можуть атакувати інші промислові об’єкти. Вони намагаються нашкодити нашій економіці. Це дуже серйозний виклик для нас. Але після перемоги ми зможемо все відбудувати.”, - додав Несходовський
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