РФ не полишає спроби організувати висадку десанту на узбережжі Чорного моря, - Фадєєва

Про це вона повідомила в ефірі телеканалу Еспресо.TV



“У нашому невеличкому містечку наразі спокійно. Час від часу лунають сирени повітряної тривоги. Цим спокоєм ми завдячуємо нашим ЗСУ. З іншого боку жителі міста розуміють небезпеку, яка чатує на нас з моря. Так, протягом останніх кількох днів ворог проводив обстріли з корабельної артилерії. Раніше радник міністра МВС Антон Геращенко повідомляв, що 14 військових кораблів пересуваються по морі поблизу українського узбережжя Чорного моря.” - розповіла Фадєєва.



Фадєєва повідомила, що 15 березня від обстрілів з моря постраждали села Лебедівка, Тузли, Біленька, Білгород-Дністровського району. Вона зазначила, що тоді російські кораблі випустили близько 90 снарядів, частину з яких збили наші ППО.



Читайте також: “РФ не має достатньо сил на класичну десантну операцію в районі Одеси,” - редактор Black Sea News Клименко



“16 березня ворог знову обстрілював нашу територію з моря. Цього разу російські окупанти намагались промацати систему берегової охорони. Гатили по береговій лінії в районі населених пунктів Лебедівка та Біленька, а також відомого курорту Затока та Санжійка.” - додала Фадєєва



Фадєєва також додала, що протягом останніх тижнів регулярно з’являється інформація про висадку ворожого десанту. Таку ймовірність підтверджує і спікер Одеської ОВА Сергій Братчук. За словами Фадєєвої, Братчук також наголосив на тому, що будь-які спроби висадки десанту на українському узбережжі будуть зірвані, а ворога будуть знищувати.