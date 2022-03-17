РФ не полишає спроби організувати висадку десанту на узбережжі Чорного моря, - Фадєєва
Кореспондентка з міста Чорноморська Ліана Фадєєва розповіла, що населені пункти узбережжя Чорного моря постійно обстрілюють корабельною артилерією
Про це вона повідомила в ефірі телеканалу Еспресо.TV
“У нашому невеличкому містечку наразі спокійно. Час від часу лунають сирени повітряної тривоги. Цим спокоєм ми завдячуємо нашим ЗСУ. З іншого боку жителі міста розуміють небезпеку, яка чатує на нас з моря. Так, протягом останніх кількох днів ворог проводив обстріли з корабельної артилерії. Раніше радник міністра МВС Антон Геращенко повідомляв, що 14 військових кораблів пересуваються по морі поблизу українського узбережжя Чорного моря.” - розповіла Фадєєва.
Фадєєва повідомила, що 15 березня від обстрілів з моря постраждали села Лебедівка, Тузли, Біленька, Білгород-Дністровського району. Вона зазначила, що тоді російські кораблі випустили близько 90 снарядів, частину з яких збили наші ППО.
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“16 березня ворог знову обстрілював нашу територію з моря. Цього разу російські окупанти намагались промацати систему берегової охорони. Гатили по береговій лінії в районі населених пунктів Лебедівка та Біленька, а також відомого курорту Затока та Санжійка.” - додала Фадєєва
Фадєєва також додала, що протягом останніх тижнів регулярно з’являється інформація про висадку ворожого десанту. Таку ймовірність підтверджує і спікер Одеської ОВА Сергій Братчук. За словами Фадєєвої, Братчук також наголосив на тому, що будь-які спроби висадки десанту на українському узбережжі будуть зірвані, а ворога будуть знищувати.
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