Про це повідомляє ЦПД при РНБО України.

Серед дезінформації маємо заяву заступника секретаря Радбезу РФ Дмитра Мєдвєдєва. На 253 день війни він заявив, що Росії "не потрібні чужі території", проте "їхня земля - священна, і вони не віддадуть землю пращурів".

"Ми воюємо за своїх, за землю, за тисячолітню історію", - так пояснює мотивацію дій РФ в Україні Мєдвєдєв.

Маніпуляцією російської пропаганди стало повідомлення МЗС РФ. У відповідь на впровадження G7 та Австралією граничних цін на нафту, міністерство заявило: "Ніхто не зможе гарантувати, що в майбутньому хтось не спробує поширити той самий сценарій спочатку на газ, потім – на метали й, зрештою, на будь-які типи товарів, що зацікавлять Західні капітали".

Інше маніпулятивне твердження поширив посол РФ у США Анатолій Антонов. Він заявляє: "факт, що Росія (коли б не санкції) могла б покрити значну частину дефіциту продовольства – замовчують. А те, що ми готові негайно направити до найбідніших країн до 500 тис.т зерна і 300 тис.т добрив на безоплатній основі, – критикують".

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