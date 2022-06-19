Про це повідомила українська розвідка в телеграмі.

"Росія відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера "Москва". Чиновники та спецслужби продовжують змушувати родини російські моряків приховувати інформацію про своїх загиблих на "Москві" родичів.27 членів екіпажу серед яких 19 строковиків до тепер вважаються зниклими безвісті. В Севастополі офіційно поховали лише мічмана Вахрушева", - ідеться в заяві.

Командир крейсера капітан першого рангу Купрін, який порушив статут і одним із перших залишив корабель, пояснив, що так рятував строковиків і отримав такий наказ після вибухів на судні.

Родичів загиблих моряків не приймають у командування ВМФ РФ і Чорноморського флоту, органах влади й соцзабезпечення. Їх скеровують до групи психологів, медиків і юристів, створеної спеціально для приховування інформації про загиблих і зниклих безвісти строковиків.

"Дізнавшись про бажання родичів оприлюднити інформацію про загиблих у ЗМІ до них додому та за місцем роботи приходять співробітники ФСБ та проводять "роз'яснювальну роботу" з погрозами про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці. Соціальна напруга серед родичів росіян, що загинули на крейсері "Москва", продовжує зростати", - зауважили в Міноборони України.

13 квітня флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений українськими ракетами з комплексу "Нептун".

18 квітня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що крейсер було вражено двома протикорабельними ракетами "Нептун".

13 травня українська розвідка повідомила, що Росія розмістила комплекси протиповітряної оборони "Панцир" та "Тор-М2" на захопленому острові Зміїний.

6 червня британська розвідка повідомила, що після знищення крейсера "Москва" росіяни перемістили ППО на острів Зміїний у Чорному морі.

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