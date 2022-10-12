РФ не зможе "сиріїзувати" війну, неспроможність здобути перевагу в повітрі виключає килимові бомбардування України, - ISW
Простір бойових дій на території України принципово відрізняється від простору у Сирії, тож Росія стикається з зовсім іншими викликами
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
"Призначення Суровікіна не призведе до подальшої "сиріїзації" російських операцій в Україні, тому що простір бойових дій в Україні принципово відрізняється від простору бойових дій у Сирії, а прямі порівняння із сирійською "грою" Суровікіна приховують той факт, що Росія стикається з зовсім іншими викликами в Україні", - йдеться в повідомленні.
Аналітики наголошують, що Росія не може далі "сиріїзувати" війну головним чином через її неспроможність здобути перевагу в повітрі, що і "виключає її здатність розпочати масштабні кампанії килимових бомбардувань по Україні, які вона проводила в Сирії".
В Інституті оцінили, що російські повітряні операції були б помітно іншими, якби вони проводилися в спірному повітряному просторі або в складнішому середовищі протиповітряної оборони, як це відбувається в Україні.
"Тому дуже малоймовірно, що роль Суровікіна як командувача театру спричинить фундаментальну зміну російських повітряних і ракетних операцій в Україні, доки західні прихильники України продовжуватимуть постачати Києву протиповітряну оборону, необхідну для того, щоб запобігти Росії отримати перевагу в повітрі", - йдеться у звіті.
Також наголошується, що, можливо, російські військові посадовці координували призначення Суровікіна та удари крилатими ракетами по українській критичній інфраструктурі 10 жовтня, щоб відновити сприйняття російського міністерства оборони.
"Хто б не був призначений командиром театру бойових дій, він мав би контролювати удари крилатими ракетами 10 жовтня, які, за повідомленнями української розвідки, були заплановані ще 2 жовтня (і які Суровікін точно не планував, не готував і не проводив у день свого призначення)", - кажуть аналітики.
Як зазначається, російські мілблогери нещодавно вихваляли як масову хвилю страйків 10 жовтня, так і призначення Суровікіна, і співвіднесли їх як "позитивні події для російських операцій в Україні".
"Цей наратив може бути пов’язаний із поточними російськими інформаційними операціями з реабілітації репутації командування Центрального військового округу генерал-полковника Олександра Лапіна після невдач Росії навколо Лимана в рамках ширшої кампанії зі зміцнення громадської думки щодо російського військового істеблішменту. Міноборони Росії, очевидно, інвестує у відновлення свого суспільного іміджу", - додають в ISW.
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