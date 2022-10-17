РФ обстріляла теплоелектростанцію ДТЕК, поранено трьох людей
17 жовтня російськими військами було нанесено чергову серію терористичних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України, внаслідок обстрілу постраждало одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
"За попередньою інформацією, поранено 3 осіб. Їм була оперативно надана медична допомога та доправлено до лікарні. Це не перший енергетичний об’єкт ДТЕК Енерго, який зазнав атак збоку російських військ за останній тиждень. 10-11 жовтня було атаковано Бурштинську ТЕС, Ладижинську ТЕС та Придніпровську ТЕС. Сьогодні ударами пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції оглянуть пошкодження та почнуть роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи", - йдеться у повідомленні.
Наразі задля безпеки на станції знаходяться тільки критично необхідні співробітники. Всі інші працюють у віддаленому режимі.
"Ми продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах енергетичного терору агресора. ДТЕК синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго". У разі необхідності, для забезпечення стабільної роботи енергосистеми України підприємствами ДТЕК Енерго будуть задіяні усі доступні енергоблоки", - додали в ДТЕК Енерго.
- Нагадаємо, унаслідок терористичної атаки росіян пошкоджено енергетичні об'єкти в трьох областях України, можливі аварійні відімкнення електрики
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