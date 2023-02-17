РФ обстріляла житлові будинки на Сумщині. За день у регіоні щонайменше 69 прильотів

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Російські терористи обстріляли 7 територіальних громад: Великописарівську, Есманьську, Хотінську, Новослобідську, Білопільську, Краснопільську та Шалигинську.

По Великописарівській громаді росіяни з 09:50 росіяни били з мінометів − 10 прильотів. Есманьська громада: зафіксовано 2 мінометні обстріли − всього 11 прильотів. По території Хотінської громади ворог бив з артилерії − 9 прильотів.

"Новослобідська громада: мінометні обстріли громади були о 13:20 − 10 прильотів, та о 17:20 − 8 прильотів. У результаті вибухів о 17:20 у с. Бояро-Лежачі пошкоджено 4 житлових будинки та прилеглі господарчі споруди. Білопільська громада теж зазнала мінометного обстрілу − 7 прильотів", - розповіли в ОВА.

О 14:05 на Краснопільську громаду росіяни з БПЛА скинули 1 вибуховий пристрій (типу ВОГ). Шалигинська громада: 6 мін росіяни скинули на територію.

В усіх випадках обійшлось без людських жертв. Загалом зафіксовано 69 прильотів.