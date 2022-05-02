РФ обстрілює зернові склади України, щоб прибрати конкурентів на експортних ринках, - міністр сільського господарства Німеччини
Атаки Росії на зернову інфраструктуру України виглядають як спроби знизити конкуренцію на російських експортних ринках. Про це 2 травня сказав міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір
Повідомляє видання Reuters.
За даними видання, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна може втратити десятки мільйонів тонн зерна через блокаду Росією чорноморських портів. Це спричинить продовольчу кризу в Європі.
"Ми неодноразово отримуємо повідомлення про цілеспрямовані атаки Росії на місткості для зберігання зерна, склади добрив, сільськогосподарські території та інфраструктуру. Є підозра, що Путін прагне в довгостроковій перспективі усунути Україну як конкурента", - сказав міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір.
Видання повідомляє, що Росія та Україна є основними конкурентами на світових ринках зерна. Світові ціни на пшеницю зросли приблизно на 40% після того, як 24 лютого через вторгнення Росії в Україну, припинись постачання на світові ринки.
За даними Міжнародної зернової ради, Україна була четвертим у світі експортером зерна в 2020 та 2021 році. Тоді продали 44,7 млн тонн. Після російського вторгнення обсяги експорту різко впали.
"Водночас величезне зростання ринкових цін стає в пригоді Росії, оскільки це приносить нові гроші в країну", - сказав міністр.
Оздемір заявив, що підніме питання про те, як можна допомогти Україні збільшити експорт зерна, на зустрічі міністрів сільського господарства G7 в середині травня.
"Ми повинні шукати альтернативні методи транспортування. Залізничний транспорт може стати методом експорту більшої кількості зерна, хоча і з великими зусиллями та з обмеженими можливостями", - сказав він.
Також додав, що Німеччина намагатиметься надати допомогу. Україна поступово нарощує експорт зерна наземним транспортом до Європейського Союзу. Але різна ширина залізничних колій в Україні та ЄС ускладнює ситуацію.
- 2 травня на Дніпропетровщині російські ракети влучили в елеватор та свинокомплекс.
- 1 травня ворожа ракета влучила у склади агропідприємства на Дніпропетровщині.
- У суботу, 30 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по фермерських складах у Дніпропетровській області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 32.61Продаж 33.76
- Актуальне
- Важливе